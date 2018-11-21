واشنطن 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية ستحدان من نطاق تدريبات "فول إيغل" العسكرية.وذكر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس للصحفيين اليوم في مبنى الوزارة، أنه سيجري الحد من نطاق تدريبات "فول إيغل" العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية العام المقبل لضمان عدم التأثير على الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.وقال ماتيس، إن "فول إيغل" ستخضع لإعادة تنظيم طفيفة لإبقائها عند مستوى لا يضر بالدبلوماسية.// انتهى //22:47ت م0326