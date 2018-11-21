رياضي / هيئة الرياضة بالمدينة المنورة تنظم برنامج وطني لمكافحة التدخين
الأربعاء 1440/3/13 هـ الموافق 2018/11/21 م واس
المدينة المنورة 13 ربيع الأول 1440هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واس
تنظم الهيئة العامة للرياضة بمنطقة المدينة المنورة غداً البرنامج الوطني لمكافحة التدخين تحت عنوان" التدخين كرت أحمر " وذلك بموقع ممشى الهجرة بالمدينة المنورة .
وتتضمن فعاليات البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، برامج توعوية وألعاب ومسابقات وفقرات ترفيهية وعروض وفقرات مسرحية وأركان صحية مشاركة وفقرات إنشاديه وسحوبات يومية على الجوائز ومسرحيات .
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