المدينة المنورة 13 ربيع الأول 1440هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واستنظم الهيئة العامة للرياضة بمنطقة المدينة المنورة غداً البرنامج الوطني لمكافحة التدخين تحت عنوان" التدخين كرت أحمر " وذلك بموقع ممشى الهجرة بالمدينة المنورة .وتتضمن فعاليات البرنامج الذي يستمر لمدة ثلاثة أيام ، برامج توعوية وألعاب ومسابقات وفقرات ترفيهية وعروض وفقرات مسرحية وأركان صحية مشاركة وفقرات إنشاديه وسحوبات يومية على الجوائز ومسرحيات .// انتهى //22:47ت م0327