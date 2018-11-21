الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساستكملت اليوم مباريات الجولة الـ 13 من دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى لكرة القدم ، بـ(5) مواجهات جمعت كلاً من الشعلة مع نظيره الجيل في الخرج، والوشم مع الأنصار في شقراء، ونجران والكوكب في خميس مشيط، وحلّ الطائي ضيفاً على النجوم بالأحساء، فيما التقى جدة والعدالة في جدة.وكسب الجيل مضيفه الشعلة بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب نادي الشعلة في الخرج، وجاءت أهداف الجيل عن طريق نافع السميري والبرازيلي جوزيه أندرسون من ركلة جزاء فيما جاء هدف الشعلة الوحيد عن طريق اللاعب فهد المنيف، ليرتفع رصيد الجيل إلى 20 نقطة في المركز السادس ، فيما بقي الشعلة عند رصيده الحالي 12 نقطة في المركز الثامن عشر.وعلى ملعبه في شقراء، تغلب الوشم على نظيره الأنصار بثلاثة أهداف مقابل هدف أحرزت عن طريق كلاً من وليد الشنقيطي والكونغولي باكاكي ميلسون والإيفواري محمد دياباتيكي ، بينما أحرز هدف الأنصار الوحيد اللاعب سمير هوساوي، ليرتفع رصيد الوشم إلى 18 نقطة كعاشراً بينما توقف رصيد الأنصار عند 21 نقطة كخامساً.وتقاسم فريقا نجران والكوكب نقاط اللقاء عقب تعادلهم الإيجابي بهدف لمثله على ملعب نادي ضمك في خميس مشيط، وكان نجران صاحب هدف السبق عن طريق اللاعب صالح آل عباس ، قبل أن يدرك الكوكب التعادل بواسطة التونسي شاكر الرقيعي من ركلة جزاء، ليرتفع رصيد نجران إلى 18 نقطة في المرتبة التاسعة في حين ارتفع رصيد الكوكب إلى 12 نقطة في المركز الـ 19 .وضمن الجولة ذاتها، حسم التعادل الإيجابي بهدف لمثله مواجهة النجوم والطائي التي أقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء، وتقدم النجوم أولاً عن طريق الزامبي سكالا سميث ، وأدرك الطائي التعادل عن طريق البرازيلي لويس باولو، ليرتفع رصيد النجوم إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر في المقابل ارتفع رصيد الطائي إلى 13 نقطة في المركز السابع عشر.وعلى الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية بجدة، انتهت محصلة لقاء جدة والعدالة بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وجاء هدف العدالة بواسطة السنغالي مختار فال ، أما هدف جدة بواسطة التشادي المواليد عثمان الحاج، ليرتفع رصيد جدة إلى 22 نقطة في المرتبة الرابعة ، بينما ارتفع رصيد العدالة إلى 17 نقطة في المرتبة الثانية عشر .// انتهى //22:48ت م0328