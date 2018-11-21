الرياض 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واساختتمت جمعية الفصام السعودية الخيرية " احتواء " أمس, أنشطتها السنوية والحفل الترفيهي للأسر، برعاية صاحبة السمو الأميرة نوره بنت عبدالله الفرحان رئيسة لجنة تنمية الأسر بجمعية احتواء وحضور عدد من عضوات وداعمات الجمعية وأسر جمعية احتواء, وذلك في قاعه جوان .وأوضحت سمو الأميرة نوره بنت عبدالله أن الحفل الذي انطلق العام الماضي وهذا العام يهدف إلى إدخال البهجة والسرور على قلوب أمهات مصابي الفصام واحساسهن بوقفة المجتمع معهن, موجهةً الشكر إلى جميع المشاركات في الحفل من داعمين ومتطوعات ومشاركات .واشتمل الحفل على العديد من القصائد الوطنية والمشاركات المتنوعة, بالإضافة إلى عروض الفرقة الشعبية قدمت خلاله مجموعة من اللوحات الوطنية الفنية .وفي ختام الحفل كرمت مديرة جمعية احتواء منال الصوان الداعمين والمشاركين , كما كرمت العضوات المتميزات بشهادات تقديرية .// انتهى //23:10ت م0332