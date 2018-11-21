الجزائر 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسانتصر نادي نصر حسين داي على مولودية وهران بهدف لصفر في مباراة جمعتهما اليوم لحساب الجولة الـ 15 من البطولة بينما تعادلت جمعية عين مليلة مع مولودية الجزائر بهدف لكل منهما فيما تعادلت شبيبة الساورة مع أولمبي المدية دون أهداف.واستمر اتحاد الجزائر في مقدمة ترتيب الدوري بـ 33 نقطة يليه شبيبة القبائل بـ 26 نقطة ثم نصر حسين داي وشبيبة الساورة بـ 23 نقطة.// انتهى //23:15ت م0333