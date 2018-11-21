بعد ذلك شاهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - عرضًا مرئيًا تناول 65 مشروعًا تنمويًا بتكلفة إجمالية بلغت 10,532,730,802 ريال في منطقة الحدود الشمالية وجاءت كالتالي:

- مشروعات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مشروع واحد بقيمة 95,570,091 ريالاً.

- مشاريع وزارة الصحة بواقع 16 مشروعاً حظي بها القطاع الصحي بالمنطقة، بتكلفة إجمالية بلغت 773,300,000 ريال .

- مشاريع وزارة الشؤون البلدية والقروية بواقع 8 مشاريع بتكلفة إجمالية بلغت 968,202,231 ريالاً .

- مشروعات وزارة البيئة والمياه والزراعة بلغت 12 مشروعاً بتكلفة 482,360,697 ريالاً .

- مشروعات وزارة الإسكان 4 مشاريع بواقع 691,454,289 ريالاً.

- مشروعات التعليم 17 مشروعاً في كل من جامعة الحدود الشمالية وإدارة التعليم بالمنطقة بواقع 2,087,381,209 ريالات.

- مشروعات وزارة المالية (الهيئة العامة للجمارك) مشروعاً واحدا بقيمة إجمالية بلغت 259,441,433 ريالاً.

- مشروعات وزارة النقل مشروعان بواقع 109,020,852 ريالاً .

- مشروعات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (الشركة السعودية الكهرباء) 3 مشاريع بواقع 4,566,000,000 ريال .

- مشروع الاسمنت الأبيض بقيمة 500,000,000 ريال.

بعدها دشن خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - المشاريع التنموية في منطقة الحدود الشمالية التي تضمنها العرض المرئي.

// يتبع //

23:15ت م

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