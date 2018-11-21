بعد ذلك ألقيت كلمة الأهالي ألقاها نيابة عنهم رئيس المحكمة العامة في عرعر الدكتور خالد بن صالح الجنيدي، ورحب في مستهلها بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع -حفظهما الله-.

وأعرب عن فرحة أهالي منطقة الحدود الشمالية بهذه الزيارة الميمونة التي تعكس مدى حرص خادم الحرمين الشريفين -أيده الله - على لقاء شعبه الوفي, وقال : " أيه الملك الصالح والإمام العادل: حياكم الله وولي عهدكم الأمين في منطقة الحدود الشمالية، وقد أظهرتم الدين وطبقتم الشرع الشريف على الجميع سواء بسواء، وأقمتم العدل وأمنتم السبل، وحميتم الثغور، وعمرتم البلاد، ورعيتم مصالحها، ورفعتم اقتصادها، وأمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر، واعتنيتم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، في استمرار لنهج حكيم توارثتموه من الأمام المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله-".

ونوه الدكتور الجنيدي برؤية 2030 الطموحة، التي يشرف على برامجها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله-، وما تحظى به منطقة الحدود الشمالية من مشاريع وخدمات ومرافق.

وأكد أن أهالي منطقة الحدود الشمالية يرفعون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- أوفر وأسمى معاني الشكر والعرفان على الزيارة الملكية الكريمة والميمونة، متمنين لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- وافر الصحة والسعادة والتوفيق، سائلاً المولى جل وعلا أن يحفظ هذه البلاد من شر الأشرار وكيد الفجار.

ثم ألقى الشاعر حاتم العواجي قصيدة شعرية نبطية بهذه المناسبة.

// يتبع //

23:19ت م

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