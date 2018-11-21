بريدة 13 ربيع الأول 1440هـ الموافق 21 نوفمبر 2018م واسأكد مدير عام المعرض السعودي الثالث للسفر والسياحة والصيد " رحلات 2018 " سليمان بن إبراهيم العمري ، أن المعرض ستنطلق فعالياته الثلاثاء المقبل ، متضمناً جملة من الفعاليات والبرامج والأنشطه التي تعزز مفهوم ثقافة السفر والرحلات والصيد لدى المجتمع .جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس بمركز القصيم الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة بريدة استعداداً لانطلاقة المعرض الذي يشارك فيه أكثر من 60 جهة عارضة في مجالات السفر والرحلات والصيد .وأشار العمري أن المعرض يستقبل الشباب بمختلف اهتماماتهم فيما يخص السفر والرحلات والصيد ، ويعد فرصة سانحة للهواة والمخترعين والمهتمين بهذه المجالات ، كما يدعم المواهب الشابة التي تقوم بالابتكارات المتعلقة بمجالات السفر والصيد والرحلات ، كما يسلط الضوء على مناشط الجهات المتخصصة بتلك المجالات .وأكد العمري أن المعرض يطمح لمشاركة المزيد من الجهات العارضة في أي من الدول ويرحب بمشاركتهم في مجالات السفر والصيد والرحلات ، لافتاً النظر إلى أن منطقة القصيم جاذبة ومحط أنظار المهتمين بهذه المجالات ، منوهاً بدعم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود أمير منطقة القصيم لأعمال ومناشط المعرض على كافة الأصعدة .يذكر أن المعرض سيشهد مجموعة من الفعاليات والبرامج الهادفة التي تستهوي طبقات المجتمع ، وسيقدم مسابقات متنوعة وأمسيات شعرية هادفة ، كما يستقطب بين جنباته أهم مصنعي وموزعي أجهزة ومعدات الرحلات وشركات النقل والسفر والسياحة ، ويوفر أكثر من 65 وظيفة مؤقته للشباب ، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية والخيرية والاجتماعية .// انتهى //23:26ت م0336