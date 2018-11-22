عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسعبر عدد من مشائخ القبائل في منطقة الحدود الشمالية عن مشاعر الحب والولاء والفرح بمقدم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - للمنطقة ، متطلعين إلى اللقاء والتشرف بالسلام على المليك المفدى الذي يأتي بالبشائر والمشاريع التنموية.وأكدوا في تصريحات لوكالة الأنباء السعودية بهذه المناسبة أن المشاعر التي تكنها أرواحهم تفيض حبًا وفرحًا وولاءً، عادين الزيارة المباركة حدثًا تاريخيًا مهمًا يعتز ويفخر به أهالي منطقة الحدود الشمالية، وتحمل في طياتها الخير الكثير لمستقبل أبناء وبنات المنطقة.وعبر شيخ قبيلة السويلمات من عنزة الشيخ فرحان بن مناحي ابن بكر عن ابتهاج وسعادة منطقة الحدود الشمالية ومواطنيها بالزيارة الميمونة للملك المفدى ـ حفظه الله ورعاه ـ للمنطقة، قائلًا: "باسمي ونيابة عن قبيلة السويلمات من عنزة وأهالي هجرة مناحي بن بكر نرحب بخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وصحبهم الكرام بمنطقة الحدود الشمالية فحللتم أهلًا ووطأتم سهلًا فالشمال وأهله ازدان بمشاعر الفرحة والسرور لمقدمكم الميمون فحياكم الله".وأكد أن الزيارة الكريمة لمنطقة الحدود الشمالية تأتي من باب إيمان القيادة بالتنمية الشاملة لجميع مناطق المملكة من خلال تدشين مشاريع تنموية وصناعية، مشيرًا إلى أن ما تشهده المملكة من إنجازات في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تصب في مصلحة الوطن والمواطن بما يحقق الاستقرار والرفاهية والنماء، مشيدًا برؤية المملكة 2030 التي يتحقق من خلالها بناء دولة اقتصادية وحديثة وحضارية .// يتبع //00:34ت م0353

/ إضافة أولىمن جانبه رحب شيخ شمل عشائر الزميل من قبيلة شمر الشيخ فهد بن عبيد الثنيان بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله - لمنطقة الحدود الشمالية وقال بهذه المناسبة الغالية : " إن زيارة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لمنطقة الحدود الشمالية هي تجسيدٌ حقيقي للتلاحم بين الحكومة والشعب ولي أمرنا وراعي نهضتنا وولي عهده الأمين -حفظهما الله-، أهلًا بكم مجددين لكم البيعة على الولاء والانتماء والطاعة مقرونة بالعزم على مواصلة العمل بما يرفع من شأن بلادنا، فأهلا بك سيدي سلمان الحزم والعزم، أهلًا بسلمان الحكمة، أهلًا بسلمان الخير", سائلًا الله أن يحفظ المملكة وشعبها الأصيل ويديم نعمة الأمن والأمان.وقال عضو إصلاح ذات البين في إمارة الحدود الشمالية عراك بن بريت الشريم بمناسبة الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لمنطقة الحدود الشمالية: "يحق لنا جميعًا أهالي منطقة الحدود الشمالية أن نفخر وأن نتبادل التهاني بهذه المناسبة السعيدة على قلوبنا "، سائلا الله العلي القدير أن يوفق القيادة الرشيدة لكل خير وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين من كل مكروه .وعد شيخ عشيرة الرخيص والنبهان من شمر الشيخ مهنا بن حمود بن رخيص باسمه ونيابة عن عشيرة الرخيص والنبهان، الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين لمنطقة الحدود الشمالية، زيارة عظيمة تستقبل فيها المنطقة قائد المسيرة الغراء وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، مؤكدًا أن زيارتهما الميمونة إلى منطقة الحدود الشمالية تأتي ضمن الزيارات التفقدية للمناطق، وذلك لدفع عجلة التنمية والحرص على توفير الرخاء والرفاه لجميع أبناء هذا الوطن الشامخ.وأكد شيخ شمل عشيرة اليحيا من شمر الشيخ ماجد بن ممدوح بن شريم أن الزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله- تبشر بنهضة جديدة وعجلة تنمية تدور رحاها على أرضنا الشمالية كحال بقية مناطق المملكة، ينال المواطن منها نصيبه الأكبر من التنمية.// يتبع //00:34ت م0354

/ إضافة ثانية واخيرةمن جانبه رحب شيخ شمل التومان من شمر رئيس مركز طلعة التمياط الشيخ فيصل مشل التمياط بالزيارة الميمونة لخادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لمنطقة الحدود الشمالية وقال بهذه المناسبة : إن زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين -حفظهما الله- عزيزة على قلوب الجميع ويجسد فيها حرص القيادة الكريمة والحكيمة لكل ما فيه مصلحة للوطن والمواطن في شتى بقاع هذا البلد الكريم، ودعمه - أيده الله - الشخصي لنمو وتقدم وازدهار هذا الوطن العظيم ، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم أمن وعز هذا الوطن المعطاء.// انتهى //00:34ت م0355