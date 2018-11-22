الأمم المتحدة 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا أسبينوزا، مشاركتها مطلع ديسمبر المقبل في مؤتمر الهجرة الذي سيعقد في مراكش، متوقعةً أن تتبنّى الدول الأعضاء، الميثاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والمنتظمة الذي وصفته بـ"الاتفاق التاريخي".وقالت أسبينوزا في حديث للصحفيين في نيويورك "إن هذا الميثاق سيساعد العالم على ضمان حماية حقوق المهاجرين في كل مكان، ومعاملتهم معاملة عادلة" .// انتهى //00:38ت م0356