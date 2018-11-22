عرعر 13 ربيع الأول1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأكد مسؤولو الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله - للمنطقة تواصلٌ لعطاء القيادة الرشيدة المعهود الذي شمل أرجاء المملكة، وما اشتملت عليه من تدشين لعدد من المشروعات والوقوف على ما يحتاجه أبناء هذه المناطق وتلبية احتياجاتهم.ونوهوا باهتمام القيادة الرشيدة بالتعليم بوصفه ركيزة أساسية لتقدم الأمم بأبنائهم الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية، وحرصهم على توفير المنشآت الدراسية وتنفيذ المشروعات التعليمية وتزويدها بكل ما يهيئ لهم سبل التحصيل السليم والتفوق العلمي بما يخدم هذه البلاد للرقي بها لمصاف دول العالم.وقال مدير عام التعليم في منطقة الحدود الشمالية عبدالرحمن بن سعد القريشي: " إن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - إلى منطقة الحدود الشمالية هي امتداد لزياراته الكريمة لمشاريع وتنمية حزم يضع الأمور في نصابها، وعزم يعانق عنان السماء ,وتأتي هذه الزيارات الملكية الكريمة التي تمازجت فيها مشاعر الحب بين القيادة والشعب بأجمل صورها الفريدة في عالم اليوم " .وأضاف قائلًا: "أن هذه الزيارات للمناطق وتدشين المشاريع هي ثمرة للخطط الإستراتيجية التي رعتها ودعمتها قيادة البلاد؛ فأنتجت كل هذه المشاريع التنموية العظيمة للإنسان السعودي والوطن الغالي كما تؤسس هذه الزيارات لمرحلة جديدة من التنمية الوطنية تسعى لترجمة رؤية المملكة 2030 التي تروي قصة النجاح التي بنيت على مكامن القوة للوطن وقد تمازجت فيها الحداثة بكل تفاصيلها والجودة بكل معانيها؛ لتمكن الشباب من صناعة المستقبل المشرق لبلادنا الحبيبية برعاية ودعم وتشجيع وتمكين من قيادتنا الرشيدة - حفظهم الله -".وأردف القريشي "أن ما يحدث في قطاع التعليم ماهو إلا أحد هذه الاهتمامات الشاملة لمختلف القطاعات وعلى رأسها التعليم الذي جعلته الرؤية الوطنية حجر الزاوية في تحقيق برامج الرؤية وقيادتها بكل دراية معرفية ومقدرة مهنية تعمل على إعدادها عشرات الجامعات ومئات الكليات والآف المدارس والمعاهد التي أعادت صيغة خططها الإستراتيجية وتحديثها لتحقيق متطلبات وأهداف الرؤية الوطنية ومستهدفاتها لصناعة جيل المستقبل المؤمن بقيمه، والراسخ في ولائه لقيادته ووطنه، والمتميز في مهاراته وفكره ومبادراته، وقيادته لبناء مجتمع معرفي منافس عالميًا في سائر مناطق المملكة جميعا ومنها منطقة الحدود الشمالية الذي يقودها بكل احترافية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان أمير منطقة الحدود الشمالية، الذي جعل منها في فترة وجيزة ورشة عمل في جميع المجالات متفاعلة تحديثًا وتطويرًا وريادة في تحقيق الرؤية الوطنية وتحويل العمل الحكومي والمجتمعي إلى التخطيط الإستراتيجي وإلى منظومة تحقق الشراكة المجتمعية وتعزز العمل بمؤشرات الأداء وملفات الإنجاز وتشجع المبادرات والعمل التطوعي، للشباب بفئتيه البنين والبنات وباهتمام كبير ودعم ومتابعة من سموه الكريم، سائلًا المولى جلت قدرته أن يحفظ ولاة الأمر وأن يديم على بلادنا نعمة الرخاء والاستقرار والمحبة والألفة.// يتبع //00:41ت م0357

/ إضافة أولى واخيرةمن جانبه أكد مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية في منطقة الحدود الشمالية عباس بن صالح العنزي أن زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمنطقة الحدود الشمالية تحمل في طياتها الخير والنماء والمشاريع التنموية، ورؤية طموحة تتسق ورؤية 2030 التي تركز أهدافها ومستهدفاتها على تنمية الإنسان والاستثمار في الطاقات البشرية والتنمية المستدامة وتحويل المجتمع إلى مجتمع منتج للفكر حامل للمعرفة .وقال :" ابتهج الجميع بقدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - الميمون وعمت الفرحة المنطقة وستكون هذه الزيارة الكريمة حافزًا للجميع ، لمضاعفة الجهود لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في شتى المجالات والخدمات ، ولاسيما الخدمات التعليمية وهي انعكاس لهذه المسيرة العطرة، ومواصلة التنمية تحقيقًا لأهداف القيادة الرشيدة للاهتمام بالمواطن ورفاهيته.من جانبه عد مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية بتعليم الحدود الشمالية فهد بن حامد الهديب زيارة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لمنطقة الحدود الشمالية بشائر خير تهل منذ الإعلان عنها حاملة معها مشاريع الخير والنماء والتنمية، ورسالة واضحة تعكس قرب القيادة من المواطن وحرصها على تلمس حاجاته.وقال : "بالأمس منذ إعلانكم لرؤية المملكة 2030م وبدأت الأعمال تتجلى بشكل واضح، وبدأ المواطن يلمس الأثر القادم والقائم على الاستثمار في الإنسان والطاقات البشرية والتنمية المستدامة لصناعة مستقبل مشرق بإذن الله تعالى، وأصبحت منطقتنا تشق طريقها في تطبيق هذه الرؤية الطموحة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، الذي وضع أمام عينه أن تكون هذه المنطقة رائدة في تطبيق رؤية المملكة 2030 بأهدافها ومبادراتها التنفيذية .من جانبها رحبت مساعدة مدير تعليم المنطقة للشؤون التعليمية نورة بنت عبدالعزيز الفايز بقدوم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - في منطقة الحدود الشمالية، مؤكدة أن المنطقة ترتدي ثوبًا جميلًا من التنمية منذ إعلان قدوم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.وأشارت إلى أن هذه الزيارة الميمونة ترسم أجمل اللوحات وتكتب أروع العبارات بأن المواطن قريب من القيادة وأن القيادة قريبة من الشعب ليكتمل عقد البناء والتطوير والنهضة التي شهدتها المملكة العربية السعودية منذ توحيدها وتأسيسها على يد المغفور له الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود - رحمه الله - مرورًا بأبنائه الملوك البررة من بعده - رحمهم الله جميعا-، ورسالة تحمل في مضمونها التنمية البشرية الشاملة، وتمكين المرأة بشكل خاص، لتحلق المرآة السعودية في مجال الإبداع وتكون شريكة للرجل في بناء هذه البلاد.// انتهى //00:41ت م0358