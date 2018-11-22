عمّان 13 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 21 نوفمبر 2018 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل ما يُسمى بقانون "الحدائق الوطنية في إسرائيل، عادّة القانون انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.وقالت وزيرة الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية جمانة غنيمات " إن القانون سيعمل على تعزيز الاستيطان غير الشرعي وغير القانوني في القدس الشرقية وفي المناطق الملاصقة للسور الجنوبي والغربي للمسجد الأقصى المبارك".وأكدت في بيان صحفي، رفض الأردن لكل الإجراءات والسياسات الإسرائيلية الرامية لفرض الحقائق الجديدة على الأرض في الأراضي المحتلة العام 1967م، بما فيها القدس الشرقية وتغيير هويتها، مطالبة المجتمع الدولي بأن يتحمل مسؤولياته لوقف مثل هذه الممارسات الخطيرة وغير الشرعية.//انتهى//00:43ت م0359