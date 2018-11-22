عام / الصحف السعودية
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يصل إلى الجوف قادماً من تبوك
خادم الحرمين يُشرّف حفل أهالي الحدود الشمالية
خادم الحرمين يدشّن مشروعات تنموية بعشرة مليارات ريال في الجوف
الملك يوجه بإطلاق المواطنين المعسرين بالحدود الشمالية
ولي العهد يلتقي أسر شهداء الواجب ويترأس إيجازاً عن الاستعداد القتالي للقطاع الشمالي
ولي العهد يصل إلى الحدود الشمالية قادماً من الجوف
فيصل بن خالد: الزيارة الملكية أظهرت التلاحم بين القيادة والشعب
قرارات تاريخية في عهد الملك سلمان تدعم المرأة السعودية
خالد بن سلمان: نهج الحوثيين قائم على مخالفة التعهدات
الجبير: الملك سلمان وولي العهد «خط أحمر»
د. الربيعة يبحث مع ممثلي منظمات إنســانية الوضــع الـغــذائي فـي اليمن
هيئة تطوير الرياض: إنجاز 90 % من أعمال مشروع قيصرية الكتاب بقصر الحكم
السفير السويدي بالمملكة يزور قرية ذي عين التراثية
"الحقوقيين البحرينية" تشيد بشفافية النيابة العامة
الجامعة العربية تشيد بدعم مؤسسة سلطان للحفاظ على الموارد المائية
البيان الأميركي.. نهاية مخطط ابتزاز المملكة
مقترحات لتحديث الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين
الحوثي يستغل الهدنة بنقل تعزيزات عسكرية للحديدة
واشنطن تُعاقب شبكة إيرانية - روسية تدعم الأسد
كيم جونغ يانغ رئيساً لـ"الإنتربول"
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