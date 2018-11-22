وركزت الصحف على عدد من الملفات والقضايا في الشأن المحلي والإقليمي والدولي.وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( الحراك التنموي في الشمال ): الزيارات التي يقوم بها خادم الحرمين الشريفين إلى مناطق شمال المملكة تثبت إيمان القيادة بالتنمية الشاملة لجميع مناطق المملكة، وتحمل بشارات التنمية من خلال المشروعات الجديدة التي يتفضل بتدشينها، أو يضع الحجر الأساس لها، وهو ما أكد عليه - حفظه الله - أثناء افتتاحه أعمال الدورة السابعة لمجلس الشورى، بقوله: "تأتي زيارتنا لمناطق المملكة حرصاً منا على الالتقاء بالمواطنين والوقوف على مشروعات التنمية فيها، وقد قمنا بتوجيه سمو ولي العهد والوزراء المعنيين برصد احتياجات المناطق وأولويات التنمية فيها وحصر المشروعات تحت الإنشاء والتي تمس المواطنين لتسريع الإنجاز فيها، والرفع إلينا لاتخاذ ما يلزم بشأنها، وكذلك المتابعة المستمرة لتحسين كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسها الخدمات التعليمية والصحية".وأضافت أن الزيارات أكدت في مضامينها على تلاحم أبناء الوطن وتكاتفهم مع قيادتهم، وأن المواطنين في جميع المناطق محور اهتمام القيادة الحريصة على تقديم كل ما من شأنه تسهيل حياتهم وتحقيق سعادتهم وإرضاؤهم، ولذلك رأينا المشاهد المتكررة في تلك الزيارات، والتي تثبت التلاحم بين القيادة والشعب، ومتانة النسيج الاجتماعي، وتسابق المواطنين للترحيب بخادم الحرمين وولي العهد، عبر الصور الحية التي شاهدها الجميع، إضافة إلى ما عبروا عنه من ترحيب وولاء في حساباتهم الشخصية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتؤكد حرص القيادة، واهتمامها المتواصل لرعاية المواطنين وتفقد أحوالهم واستمراراً للنهج الثابت الذي تقوم عليه منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله-.وأوضحت أن مناطق شمال المملكة تشهد حراكاً تنموياً، وهو محط أنظار العالم، فمن مدينة وعد الشمال إلى مشروعي نيوم والبحر الأحمر ومشروع "أمالا"، وجميعها تؤسس لمرحلة جديدة من التنمية الوطنية وتترجم رؤية الوطن 2030، ومدينة وعد الشمال التي سيفتتحها خادم الحرمين اليوم أحد الشواهد على ذلك، فهي شاهد على مسيرة التنمية المتوازنة والمستدامة في المملكة، وتؤكد أن قدرات الشباب السعودي وسواعد أبنائه هي المورد الأساس لتحقيق طموحات الوطن، وهذه المدينة ستقود بمشروعاتها قطاع التعدين إلى نهضة صناعية جديدة بعد صناعة النفط والغاز والبتروكيميائيات، وستضيف قوة إلى المشهد الاقتصادي السعودي، وتساهم في توفير الفرص الوظيفية للشباب، ونقل التقنية إلى المملكة.// يتبع //06:02ت م0004