وكتبت صحيفة "عكاظ " في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (لماذا يستهدفون محمد بن سلمان؟ ):مع ازدياد الحملة المسعورة التي تستهدف المملكة عقب حادثة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر الماضي، تبين للسعوديين أن كشف ملابسات ما حدث لخاشقجي في قنصلية بلادهم في إسطنبول خارج عن أهداف الحملة المسعورة التي تسعى لإفشال مشروعهم الإصلاحي الكبير، والمتمثلة في استهداف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.وبينت أن السعوديين يعولون على المشاريع الإصلاحية والتطويرية التي يقودها الأمير محمد بن سلمان برعاية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في وقت بدأوا يقطفون ثمار برامج رؤية 2030 التي تهدف إلى نقل المملكة من الاعتماد على النفط إلى اقتصاد متنوع ومعرفي وقوي لا يميل بمؤثرات السوق، وبيئة متسامحة طاردة للأفكار المتطرفة، ومجتمع حيوي.وأوضحت أن الحملة المسعورة تريد فشل المساعي السعودية لبسط الاستقرار في المنطقة والقفز بالشرق الأوسط من منطقة مشتعلة دمرتها الحروب والعواصف إلى بقعة مضيئة من العالم عنوانها الازدهار والمعرفة.وأختتمت : باختصار يسعون بشكل حثيث وبكل الطرق، المعبدة بالكذب والفبركات والانتهازية، لوقف قطار «السعودية الجديدة» وإطفاء مصباحها التنويري الذي أشرق على المنطقة، فمن اعتاد الظلام، حتماً سيكره النور! .// انتهى //06:02ت م0005