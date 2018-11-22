جيزان 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستنفذ جمعية الإحسان الطبية الخيرية بمنطقة جازان بالتعاون مع المديرية العامة للشؤون الصحية بجازان يوم السبت المقبل زيارة إلى مستشفى فرسان العام ضمن مشروع " الاستشاري الزائر " حيث يقدم المشروع ‫الفحوصات‬ والاستشارات‬ الطبية لأهالي‬ جزيرة فرسان‬ بمشاركة مجموعة من الاستشاريين في كافة التخصصات‬ الطبية‬ وبدعم من أوقاف الشيخ سليمان أبانمي الخيرية .وأوضح المدير التنفيذي للجمعية محمد بن إسماعيل الحازمي أن الفريق الاستشاري التطوعي يقدم من خلال المشروع الخدمات التشخيصية والعلاجية والاستشارية والطبية في تخصصات العيون والباطنية وأمراض القلب والجراحة والجلدية والنساء والولادة والأطفال والأنف والأذن والجراحة العامة والأورام والحنجرة، والمسالك البولية، وجراحة الوجه والفكين، إلى جانب التحويل المباشر للحالات المحتاجة إلى فحوصات ورعاية تخصصية .// انتهى //08:44ت م0010