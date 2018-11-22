طرابلس 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم، لقاء رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وسفير تركيا لدى ليبيا أحمد دوغان، بمناسبة انتهاء مدة عمله في ليبيا، موضحة أن السفير التركي تقدم بالشكر لرئيس المجلس الرئاسي على ما وجده خلال عمله في ليبيا من رعاية واهتمام.وبينت تزايد عدد الجرحى فى الانفجار الذي وقع بمنزل في منطقة السلماني الغربي في مدينة بنغازي، الليلة الماضية، إلى 13 جريحًا بينهم أطفال وحالتان حرجتان، على ما أفادت مسؤولة الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي، لا تزال أسبابه غير معروفة حتى الآن، فيما لم يصدر عن الجهات الأمنية أى تصريحات.ونقلت صحف الخميس تعليمات وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، وطلبه من جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، والإدارة العامة للأمن المركزي، عدم التدخل في شؤون المرافق السيادية للدولة المكلفين تأمينها وحراستها، وتأكيده أنه ستطبق أشد العقوبات على المخالفين وفقًا للقانون.ونوهت إلى دعوة وزير الخارجية السوداني، الدكتور الدرديري محمد أحمد، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان إلى اجتماع دول الجوار الليبي الموسع في الخرطوم والمقرر عقده في 29 نوفمبر الجاري بصفة مراقب، مشيرة إلى أن الدرديري شرح لنظيره الفرنسي جهود بلاده لتحقيق السلام في ليبيا ومبادرته لاستضافة اجتماع دول الجوار الليبي الموسع في الخرطوم.دوليًا.. عرجت صحف ليبيا على لقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، في باريس، وبحثهما العلاقات الثنائية، والأوضاع في في الشرق الأوسط ، إضافة إلى ملفات الإرهاب.// انتهى //08:47ت م0011