حائل 14 ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر2018م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً, حفل سباقه السادس للموسم الحالي على دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله- وذلك بميدان الفروسية بالمنطقة .وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط أربعة منها مسافتها 2000 متر فيما تبلغ مسافة الشوط الخامس والرئيسي 1400م وتم تخصيص الشوط الأول منها لخيالة المنطقة والشوط الثاني للدرجة 0-2 وخصص الشوط الثالث مفتوح الدرجات والشوط الرابع مفتوح أفراس وخصص الشوط الخامس الرئيسي لم تربح 2015 (1400م).// انتهـى//09:00ت م0012