صبيا 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بقرى الملحاء والمخلاف بمنطقة جازان غداً, برنامجاً مفتوحاً للجاليات, وذلك بمقر المكتب في قرية المحلة الجديدة.وأوضح مدير المكتب مسدف بن مسدف النعمي, أن البرنامج يستهدف مختلف الجاليات بالمنطقة, ويهدف إلى تعريفهم بالدين الإسلامي, من خلال تقديم العديد من البرامج والمسابقات الترفيهية والثقافية, إلى جانب إقامة المحاضرات والدروس والأنشطة والبرامج الدعوية بعدة لغات, مبيناً أن البرنامج يأتي ضمن العديد من الفعاليات والمناشط التي ينظمها المكتب خلال العام الحالي.// انتهى //09:01ت م0014