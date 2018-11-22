سنغافورة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسانخفضت أسعار النفط اليوم، بعدما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017، وسط مخاوف من ظهور تخمة في المعروض العالمي، لكن احتمال خفض أوبك للإمدادات حال دون مزيد من الهبوط .وبحلول الساعة 0534 بتوقيت جرينتش، بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 54.35 دولار للبرميل، منخفضا 28 سنتا أو 0.5 % عن التسوية السابقة.وتراجع خام القياس العالمي برنت في عقود شهر أقرب استحقاق 23 سنتا أو 0.4 % إلى 63.25 دولار للبرميل.// انتهى //09:42ت م0021