رام الله 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

أبرزت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم، خبر دعوة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، دول العالم إلى إحباط مشروع قرار أمريكي يدين حركة حماس في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأشارت صحف الخميس إلى ما أعرب عنه مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ميلادينوف، عن اعتقاده أن جميع الأطراف بعيدون عن التوصل لاتفاق بشأن جثث الجنود والمفقودين الإسرائيليين في غزة.

وسلطت الضوء على دعوة بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، عن عدم الإدلاء بأي تصريحات حول قطاع غزة.

وأولت صحف الصباح اهتمامًا بمطالبة نقابة الصحفيين اتحاد البث الأوروبي بعدم التعاطي أو بث مسابقة الأغنية الأوروبية (اليوروفجن) التي من الممكن أن تقام في القدس أو أي بقعة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك مسًا بحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة حقه في تقرير مصيره.

وأوردت صحف فلسطين خبر هدم جرافات وآليات الاحتلال الإسرائيلي، 20 محالًا تجاريًا، في مخيط شعفاط شمال القدس المحتلة، بحجة البناء بدون ترخيص.

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