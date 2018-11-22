بريدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

اختتم أمس، بمنطقة القصيم، برنامج الأسبوع الأول والثاني والثالث من المرحلة الرابعة من برنامج التدريب المجتمعي ( أتقن 4)، الذي ينفذ بالوحدات التدريبية بالمنطقة ( الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الصناعية الثانوية).

وتم تنفيذ 23 برنامجاً تدريبياً التحق بها أكثر من 428 متدرباً ومتدربة وتم منحهم شهادات معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واستمر التدريب لكل برنامج أربعة أيام بعدد 16 ساعة تدريب لكل برنامج.

وأوضح مدير عام التدريب التقني والمهني بالقصيم محمد بن صالح المذن، أن البرنامج سيستمر تنفيذه لمدة أسبوعين قادمة وستبدأ برامج الأسبوع الرابع يوم الأحد 17 / 3 / 1440هـ لمدة أربعة أيام بالفترة المسائية والأسبوع الخامس يوم الأحد 24 / 3 / 1440هـ.

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