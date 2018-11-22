نجران 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظمت جامعة نجران ممثلة بوحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب للطالبات، أمس، محاضرة تعريفية بعنوان " تكنولوجيا الليزر"، وذلك على مسرح الكلية.وهدفت المحاضرة إلى التعريف بالليزر, وكيف يتم إنتاجه، وطرق عمله، وأهم استخداماته، إلى جانب التعريف بالأضرار الناتجة عن سوء استعمال مصادر الطاقة اللازمة لبعض أجهزة الليزر، إضافةً إلى استعراض تاريخ تطور الليزر، ومبدأ عمله، وإنتاجه، وخصائص أشعة الليزر، واستخداماته الطبية.// انتهى //09:54ت م0026