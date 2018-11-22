الطائف 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسشارك قسم التقنية الإدارية بالكلية التقنية للبنات بالطائف في فعاليات الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، عبر تقديم برامج تدريبية ولقاءات تعريفية عن ريادة الأعمال بالتعاون مع الجهات الداعمة لريادة الأعمال متمثلة في بنك التنمية الاجتماعية ومعهد ريادة الأعمال الوطني ومدارس التعليم العام للمرحلة الثانوية.وتهدف المشاركة إلى تحقيق مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في رؤية 2030، لدعم المشروعات الريادية برفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30%, وتعزيز ثقافة العمل الحر بين المتدربات والخريجات، إضافةً إلى نشر ثقافة الريادة والإبداع بينهن وتمكينهن من خلق فرص عمل جديدة عن طريق تأسيس مشاريعهن الخاصة، حيث بلغ العدد الإجمالي في البرامج المقدمة (400) مستفيدة تم إلحاقهن بدورة (حددي فكرة مشروعك) المقدمة من معهد ريادة الأعمال الوطني، وورشة عمل (نشر ثقافة العمل الحر ) المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية, وكذلك اللقاءات التعريفية التي أقيمت بالتعاون مع مدارس التعليم العالم للمرحلة الثانوية.// انتهى //09:55ت م0028