الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

تنظم كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض بالتعاون مع بنك الدم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، الأحد القادم , حملة التبرع بالدم لجنودنا البواسل بالحد الجنوبي والمحتاجين بعنوان «بدمائنا نحمي وطننا»، وستستمر لمدة خمسة أيام .

وأوضح عميد الكلية الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة، أن هذه الحملة تأتي مشاركة من منسوبي الكلية لدعم هذه الفئة الغالية من أبناء هذا الوطن الذي بذلوا الغالي والنفيس للدفاع عن بلادنا حفظها الله من كل مكروه وللمحتاجين من المرضى .

وأشار إلى أن هذه الحملة تأتي من مبدأ التعاون والتكاتف الذي حث عليه الدين الإسلامي الحنيف، وتهدف إلى ترسيخ صورة العمل التطوعي, والإسهام في سد حاجة المحتاجين من المرضى لنقل الدم، وإيماناً من الكلية ومنسوبيها بالدور الإنساني والحيوي الذي يجب أن تقوم به لخدمة المجتمع, والتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة ومنها مستشفى الملك فيصل التخصصي, مقدماً شكره للفريق الطبي والمتبرعين .

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