الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأطلع نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، مدير شعبة التوعية في إدارة شؤون الإعلام بالأمم المتحدة ماهر ناصر، على تجربة الكشافة السعودية في تفعيل مجالات المشروع الكشفي العالمي "رسل السلام"، وذلك عشية الاحتفاء الذي أقيم مؤخراً بتسليم ملك السويد الرئيس الفخري لصندوق التمويل الكشفي العالمي كارل جوستاف السادس عشر الشيك الرمزي لساعات المشروع للأمم المتحدة في مقرها بنيويورك .وتناول الفهد خلال اللقاء الذي حضره الأمين العام للمنظمة الكشفية العالمية أحمد الهنداوي، جهود الكشافة في مجال الحوار ومنها توقيع الجمعية مذكرة تفاهم مع اللقاء الوطني للحوار الفكري عام 1431هـ، تهدف إلى تعزيز وتنمية ثقافة الحوار ونشر مفاهيمه في أوساط المجتمع، ونشر الوعي الفكري والثقافي الذي ينبثق من ثقافة الحوار وما تمثله من تواصل وتسامح واعتدال، واستعرض الفهد أيضاً الجهود القائمة بين الكشافة ومركز الملك عبدالله للحوار الوطني في المناسبات الكشفية العالمية، وبين المركز والمنظمة الكشفية العالمية.كما تناول نائب رئيس الجمعية الجهود التي قامت بها الجمعية في تفعيل مجال البيئة من خلال المشروع الكشفي لنظافة البيئة وحمايتها، والأثر الذي تركه المشروع على المجتمع .// انتهى //09:59ت م0030