نجران 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساختتمت الإدارة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بوحدة رياض الأطفال، أمس، البرنامج التدريبي "مهارات التعامل مع الأطفال"، مستهدفاً 23 معلمة من معلمات رياض الأطفال، وذلك بمقر مكتب تعليم الجربة.وناقش البرنامج الذي استمر على مدى ثلاثة أيام، وقدمته مشرفة رياض الأطفال سنية بالحارث، أهمية تأهيل معلمات رياض الأطفال لاكتساب المعارف والمهارات اللازمة لتحقيق الكفايات التي تتطلبها المرحلة، وتعريفهن على تطوير نمو الطفل وعلى مفهوم ضبط السلوك، وأهمية الطفولة, إضافة إلى تدربيهن على كيفية المساعدة على ضبط السلوك الفعال وغير الفعال والتعرف على مهارات الاتصال الفعال مع الطفل، وبعض المشاكل السلوكية في مرحلة الطفولة.//انتهى//10:00ت م0031