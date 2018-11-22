الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسكرّم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد أمس المتدربين الفائزين في مسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات لعام 2018 م , بحضور نائب المحافظ للتدريب الدكتور راشد الزهراني, ومدير عام خدمات المتدربين المهندس محمد أبا حسين, وعميد كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض الدكتور أحمد بن عبدالله الخليفة.وقدّم معالي المحافظ التهنئة للمتدرب فهد بن عبدالعزيز السعدون من كلية الاتصالات والمعلومات بالرياض لحصوله على المركز الأول وللمتدرب عبدالله صالح الغامدي من كلية الاتصالات والالكترونيات بجدة لحصوله على المركز الثاني وتمنى لهما التوفيق في المرحلة القادمة من المسابقة .وفي نهاية اللقاء قدّم الدكتور أحمد الفهيد الدروع والهدايا للفائزين .يذكر أنه شارك في فعاليات المسابقة أكثر من 1900 طالب وطالبة من جميع مناطق المملكة، وانتهت باختيار أفضل 6 طلاب من 5 جامعات وكليات للتنافس في النهائي الدولي، تم إعلان المتأهلين لمسابقة هواوي للاتصالات وتقنية المعلومات 2018 , في الوقت الذي حصدت المؤسسة الثلاثة المراكز الأولى- رجال وكان من بين الفائزين من متدربي المؤسسة خمسة ما بين متدربين ومتدربات من مجموع 20 فائزاً على مستوى المملكة.هذا وسيغادر مساء اليوم الفريق السعودي لتمثيل المملكة و المكون من ستة فائزين ثلاثة ذكور (وجميعهم من المؤسسة) وثلاث إناث إلى مدينة شنزن الصينية لحضور التصفيات النهائية التي تضم المتأهلين من عشرين بلداً حول العالم .// انتهى //10:07ت م0032