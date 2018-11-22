جدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسشاركت جمعية أصدقاء مرضى السكري الخيرية بجدة فعاليات "مريضة السكري وقيادة السيارة" التي نظمها مستشفى الملك عبدالعزيز الجامعي أمس.وسلطت الجمعية الضوء من خلال مشاركتها, على التعليمات التي يجب أن تهتم بها مريضة السكري، أبرزها قياس مستوى السكر في الدم ومراعاة انخفاضه حتى يعود إلى مستواه الطبيعي, وأهمية حمل بطاقة تعريفية تدل على الإصابة بالسكري, وغيرها من الإرشادات الطبية .// انتهى //11:26ت م0055