الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسوقعت وزارة الصحة إتفاقية تعاونية مع شركة الطلالية الطبية للعمل في مشاريع تهدف لتطوير خدمات مراكز الغسيل الكلوي، وبموجب الإتفاقية ستقوم الشركة بتنفيذ المشروع في عدد من مراكز غسيل الكلى بمنطقة الرياض.ويهدف المشروع إلى تقييم شامل للحالة الإنشائية للوحدات ورفع مستوى الأداء الفني للكادر الطبي مع تحسين مؤشرات الأداء والجودة وكذلك تحسين تجربة المريض ورفع مستوى رضى المرضى، وليكون نواة تحسين للإرتقاء بالخدمات والرعاية الصحية المقدمة لمرضي الغسيل الكلوي على نطاق أوسع مستقبلا// انتهى //11:28ت م0056