عام / مجلس جامعة بيشة يعقد اجتماعه الثالث للعام الجامعي 1439 / 1440 هـ
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
أبهـا 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
رأس معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي في قاعة الاجتماعات الرئيسية أمس, الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة ، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة.
وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها : تسمية مسرح الجامعة بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات ، واعتماد خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1439/ 1440 هـ ، وإعادة تشكيل مجلس عمادة البحث العلمي ، بالإضافة إلى عرض عدد من الحالات التي يستدعي النظر فيها لبعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وإصدار القرارات اللازمة حيالها.
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11:30ت م
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