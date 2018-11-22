أبهـا 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسرأس معالي مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي في قاعة الاجتماعات الرئيسية أمس, الاجتماع الثالث لمجلس الجامعة ، بحضور الأمين العام للجنة المؤقتة المكلفة بأعمال مجلس التعليم العالي الدكتور محمد الصالح ووكلاء الجامعة.وناقش المجتمعون العديد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ومن أبرزها : تسمية مسرح الجامعة بمركز الأمير فيصل بن خالد للمؤتمرات ، واعتماد خطة الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1439/ 1440 هـ ، وإعادة تشكيل مجلس عمادة البحث العلمي ، بالإضافة إلى عرض عدد من الحالات التي يستدعي النظر فيها لبعض أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب وإصدار القرارات اللازمة حيالها.// انتهى //11:30ت م0057