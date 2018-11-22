المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسنظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ضمن برنامج " لحمة وطن " محاضرة بعنوان " الدعوة إلى العقيدة الصحيحة وأثرها في إرساء الأمن – المملكة العربية السعودية أنموذجاً ", ألقاها علي بن غازي التويجري بمسجد القبلتين .يذكر أن هذه المحاضرة تأتي ضمن سلسلة متصلة من محاضرات برنامج لحمة وطن الذي أطلقته الوزارة بمختلف فروعها بمناطق المملكة بتوجيهات ومتابعة معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لترسيخ الانتماء والمواطنة وحماية الناس من الأفكار الضالة .// انتهى //11:51ت م0064