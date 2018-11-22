عمّان 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الأردنية الصادرة اليوم، زيارة العاهل الأردني عبدالله الثاني، للجامعة الهاشمية، واطلاعه على عدد من المشاريع الريادية والإنجازات في الجامعة.واهتمت صحف الخميس بإدانه الحكومة الأردنية، لمصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على تعديل ما يُسمى بقانون الحدائق الوطنية في إسرائيل.وتابعت هدم بلدية القدس الاحتلالية 19 متجرًا فلسطينيا في مخيم شعفاط في القدس المحتلة.ونشرت صحف الأردن إعلان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس، أن الجيش الأميركي سيقوم بنشر مراكز مراقبة على الحدود الشمالية لسوريا، من أجل منع اشتباكات بين قوات سورية الديمقراطية والقوات التركية.// انتهى //12:02ت م0068