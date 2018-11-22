بنجالورو 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساستقرت أسعار الذهب الخميس، في تداولات ضعيف بسبب عطلة، بعد أن بلغت أعلى مستوى في أسبوعين في الجلسة السابقة، مع تأثر الدولار سلبًا بتحسن الإقبال على المخاطرة.وبحلول الساعة 0742 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1227.25 دولار للأوقية (الأونصة). وسجلت الأسعار أمس الأربعاء أقوى مستوياتها منذ السابع من نوفمبر يعند 1230.07 دولار للأوقية. واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1227.6 دولار للأوقية. وانخفض الدولار اليوم مع تراجع الطلب على عملات الملاذ الآمن بعد انتعاش الأسهم العالمية.ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، لم تسجل الفضة تغيرًا يذكر في المعاملات الفورية لتستقر عند 14.49 دولار للأوقية. وزاد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 845 دولارا للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1149.77 دولار للأوقية.// انتهى //12:03ت م0069