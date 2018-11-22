حفرالباطن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسدشّن مدير التعليم بمحافظة حفر الباطن عايض الرحيلي اليوم، ورشة تفعيل يوم الطفل العالمي، الذي نظمه قسم رياض الأطفال بالتعاون مع جامعة حفر الباطن، بمشاركة عدد من الروضات بالمحافظة تحت مسمى"ورشة تفعيل مناسبة اليوم العالمي للطفل ٢٠١٨ "، بحضور عدد من القيادات التعليمية، وذلك في روضة الفردوس.وأوضحت رئيسة قسم رياض الأطفال بتعليم حفر الباطن عواطف العصلب، أن القسم نفذ عددا من الفعاليات الهادفة بما يناسب المرحلة العمرية لرياض الأطفال، حيث شاركت الروضات بالمحافظة بأعمال وفعاليات متنوعة، تحمل العديد من العبارات الهادفة، والتوعية بأهمية إعطاء الطفل حقه.يشار إلى أن دول العالم تحتفي باليوم العالمي للطفل في يوم 20 نوفمبر من كل عام، بناء على توصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون يوما للتآخي والتفاهم بين أطفال العالم، حيث تم اعتماد يوم عشرين من نوفمبر ليتزامن مع اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العمومية للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل في عام 1959م، واتفاقية حقوق الطفل في عام 1989 م.وقامت المملكة بجهود ملموسة في هذا الشأن، حيث تم إنشاء 38 مركزا لحماية الأطفال على مستوى المملكة يعمل بها أكثر من 240 طبيبا وأخصائيا نفسيا واجتماعيا معنيين بالتعرف على حالات العنف الأسري وعلاجها.// انتهى //13:16ت م0085