القاهرة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسلقي ١٢مسلحًا حتفهم في تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة المصرية وذلك في ضربة أمنية مزدوجة في مدينة العريش شمال سيناء.وأشار بيان أمني اليوم، إلى أن قطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية في أحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش، وقامت قوات الأمن باستهدافهم وتبادل إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مقتل سبعة منهم.ونجحت قوات الأمن المصرية في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد 5 منهم في شمال الطريق الدائري على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، مما أسفر عن مقتلهم، فيما عثر مع كافة العناصر على العديد من الأسلحة النارية والذخائر والعبوات الناسفة.// انتهى //13:19ت م0088