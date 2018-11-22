المدينة المنورة 14 ربيع الأول 1440هـ الموافق 22 نوفمبر 2018م واسدشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالحميد بن عبدالرحمن الصبحي، أمس، مقر الهيئة الطبي الجديد بالإضافة إلى النظام الإلكتروني الخاص بالهيئة "عنايتي" الذي يمثل نقلة نوعية وفريدة في الخدمة المقدمة لمراجعي الهيئة بصحة المنطقة .وأوضح مساعد مدير عام الشؤون الصحية للصحة الإلكترونية المهندس عبدالله براده، أن تدشين برنامج " عنايتي " يسهل التواصل تقنياً بين أعضاء اللجنة الطبية والمرضى، حيث يقوم البرنامج بدور فعال في إصدار قرارات العلاج وتجديدها وإصدار أوامر الإركاب والتذاكر إلكترونياً بالإضافة إلى طلبات صرف النفقات ومتابعة جميع الطلبات دون الحاجة إلى مراجعة مبنى الهيئة .من جهته بين مدير إدارة الهيئة الطبية بصحة المنطقة محمد بن صالح البلوي، أن خطوات التسجيل في النظام مبسطة من خلال التسجيل عبر الرابط الالكتروني http://mc.mh.gov.sa ، وأضاف أنه من خلال البرنامج سيتم خدمة جميع أهالي المحافظات والقرى التابعة لمنطقة المدينة المنورة.//انتهى//13:21ت م0089