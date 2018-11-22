الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

نظمت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، اليوم الملتقى الثاني للجمعيات الصحية لمناقشة اّلية تطبيق المعايير وتقييم الأداء للجمعيات بهدف الرفع بمستوى وجودة أداء الجمعيات تحت مظلة الهيئة وذلك في مدينة الرياض.

وأكد الأمين العام للهيئة الدكتور أيمن بن أسعد عبده في الكلمة التي ألقاه خلال الملتقى ضرورة حماية وتعزيز الصحة في المملكة من خلال الممارسين الصحيين الذين يخدمون المجتمع بإنسانية وكفاءة، مشيداً بالجهود التي تقوم به الجمعيات الصحية لحماية

وتعزيز الصحة في المجتمع .

وقدم الرئيس التنفيذي للجمعيات الصحية الدكتور سعد بن محمد عسيري عرضا توضيحياً عن المعايير الرئيسية لتقييم أداء الجمعيات الصحية وآلية تطبيقها والتي شملت على 15 محوراً تغطي جوانب عمل الجمعيات من الناحية الإدارية والتنظيمية ونشاطاتها المهنية والعلمية والمجتمعية.

وشهد الملتقى توقيع عدة اتفاقيات تعاون بين الجمعية السعودية للتغذية السريرية وبين كل من الجمعية السعودية للوبائيات، والجمعية السعودية للعناية الحرجة، والجمعية السعودية للطب الوراثي، والجمعية السعودية للغدد الصم و الاستقلاب، والجمعية السعودية للأمراض الروماتيزمية، والجمعية السعودية لطب المسنين ،تهدف إلى التعاون وتبادل الخبرات في مجالات عدة تشمل المجال العلمي، والمجال المهني، وخدمة المجتمع ، والتدريب والتطوير ، والموارد ، والشراكات بين الأعضاء.

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13:23ت م

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