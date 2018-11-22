نجران 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس

كرمت الكلية التقنية بمنطقة نجران ممثلة بوحدة التوجيه والإرشاد أمس، المتدربين المتفوقين بجائزة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتفوق العلمي، بحضور وكيل الكلية للتدريب يوسف بن هادي آل عتيق، ووكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير، ورؤساء الأقسام, وعدداً من أعضاء هيئة التدريب والمتدربين.

وأكد وكيل الكلية لشؤون المتدربين تركي بن محمد آل دغرير، أن المتدربين المتميزين يجدون اهتماما كبيرا من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لحرصها على استمرار الجائزة التي تشجعهم على المزيد من التفوق والإبداع العلمي،مشيراً إلى أن الجائزة حققها عشرة متدربين من مختلف أقسام الكلية .

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13:27ت م

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