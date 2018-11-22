جدة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسشهد صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز ، محافظ جدة ، رئيس المجلس الفرعي لجمعية مراكز الأحياء بالمحافظة ، اليوم ، توقيع 4 اتفاقيات بين أمانة جدة ، وجمعية مراكز الأحياء ، بحضور صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي ، مستشار أمير منطقة مكة المكرمة ، وكيل محافظة جدة ، وذلك بمقر المحافظة .وأوضح الأمير مشعل بن ماجد ، في كلمته خلال مراسم التوقيع ، أن إنشاء المراكز والحدائق في الأحياء يوفر بيئة صحية تعمل على رفع مستوى مرتادي المراكز خاصة الشباب منهم ، مشيراً سموه إلى أن التجارب والدراسات أثبتت ارتفاع المستوى التعليمي ، والصحي ، والرياضي ، والاجتماعي لهم .وطالب سموه سكان جدة بالمشاركة الفعّالة في أنشطة وبرامج المراكز والمحافظة عليها ، لتكون لبنه حسنه في ترابط وتقارب السكان بمدينة جدة لتقديمها كمدينة أكثر إيجابية ومثاليه ، مقدماً شكره لمعالي أمين محافظة جدة ، والشركات الداعمة ، والأهالي ، وجمعية مراكز الأحياء على ما قدموه من جهدٍ ومشاركة في الجمعية .وتتضمن الاتفاقية تسليم جمعية مراكز الأحياء بجدة عدداً من المواقع من أمانة جدة لإنشاء وتطوير حدائق وملاعب في عددٍ من الأحياء ، حيث تكفّلت بعض الجهات الخاصة برعاية المشروعات كمسؤولية مجتمعية .واطلع سموه على شرحٍ موجز عن المشروعات ، وهي : مشروع تطوير الجزيرة الوسطى بكُبري الفلاح ، ومشروع إنشاء وتطوير حديقة حي الشاطئ ، ومشروع إنشاء وتطوير حديقة المليساء بحي الخمرة ، ومشروع إنشاء وتطوير حديقة بحي الزهرة .ووقع الاتفاقيات معالي أمين محافظة جدة ، صالح بن علي التركي ، والأمين العام لمراكز الأحياء بمحافظة جدة ، الدكتور عبدالله بن صالح الغامدي .وتشمل الاتفاقية الأولى إنشاء عدد من الملاعب تحت كوبري الخير حيث تكفلت شركة البيك بمصاريف الإنشاء والصيانة والتطوير، ويمثلها المهندس رامي أبو غزالة ، فيما تقوم الجمعية بتشغيل الملاعب للشباب بالمحافظة ، في حين شملت الاتفاقية الثانية تسليم الأمانة حديقة بحي الشاطئ للجمعية حيث تكفل أهالي حي الشاطئ بكافة مصاريف أعمال الإنشاء والتطوير ، ويمثلهم سعيد بن أحمد باسمح .وتتضمن الاتفاقية الثالثة تسليم الأمانة حديقة "المليساء" الكائنة بحي الخمرة لجمعية مراكز الأحياء بجدة ، وتتكفل شركة "مبكو" بكافة أعمال الإنشاء والتطوير اللازمة للحديقة ، ويمثلها الرئيس التنفيذي المهندس سامي الصفران ، فيما تقوم الجمعية بتشغيل الحديقة ، كما تتضمن الاتفاقية الرابعة تسليم الأمانة حديقة بحي الزهرة للجمعية وتتكفل شركة نسمة القابضة بكافة مصاريف أعمال الإنشاء والتطوير ، ويمثلهم مدير علاقات خدمة المجتمع سعيد محمد آل مشرف .يُذكر أن صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، افتتح في وقتٍ سابق عدد من المراكز بحي المنتزهات ، وحي الصفا ، وحي المحمدية بجدة التابعة لمراكز جمعية الأحياء ، التي تُعنى ببناء الإنسان تعمل بمعايير عالية وتفعيل طاقات الفرد والمجتمع لتحقيق التنمية المستدامة ، وتهدف إلى تحقيق رسالة اجتماعية تتمثل في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة بما يعزز دورها في المجتمع من خلال إنشاء مقرات متكاملة في الأحياء ، تكون بمثابة مراكز اجتماعية ، ورياضية ، وثقافية عالية المستوى ، وتواكب رؤية المملكة ٢٠٣٠.// انتهى //15:07ت م0124