تيرانا 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسقدّم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا عبدالمؤمن بن محمد شرف، أوراق اعتماده سفيرًا "غير مقيم" لدى جمهورية الجبل الأسود، لفخامة رئيس الجمهورية ميلو ديوكانوفيتش، وذلك خلال حفل رسمي أقيم بهذه المناسبة.ونقل السفير لفخامته تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وتمنياتهما لجمهورية الجبل الأسود الصديقة حكومةً وشعبًا مزيدًا من التقدم والازدهار.بدوره حمّل فخامة رئيس جمهورية الجبل الأسود نقل تحياته القلبية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياته له بدوام الصحة والعافية، وللشعب السعودي الكريم دوام العزة والرفعة.// انتهى //15:09ت م0126