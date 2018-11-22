رياضي / نادي الفروسية يقيم بعد غدٍ حفل سباقه الـ30 على كأس وزارة الدفاع
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
يقيم نادي الفروسية بعد غدٍ السبت حفل سباقه الـ30 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض كأس وزارة الدفاع ( فئة ثالثة ).
وأوضح مدير عام النادي عادل المزروع, أن السباق يتكون من 10 أشواط , خصص الشوط السابع على كأس وزارة الدفاع ( فئة ثالثة ) للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600 متر .
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15:10ت م
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