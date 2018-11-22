الرياض 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسيقيم نادي الفروسية بعد غدٍ السبت حفل سباقه الـ30 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل بالرياض لهذا العام 1439/1440هـ (2018/2019م) بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية بمنطقة الرياض كأس وزارة الدفاع ( فئة ثالثة ).وأوضح مدير عام النادي عادل المزروع, أن السباق يتكون من 10 أشواط , خصص الشوط السابع على كأس وزارة الدفاع ( فئة ثالثة ) للجياد المحلية مفتوح الدرجات لمسافة 1600 متر .// انتهى //15:10ت م0127