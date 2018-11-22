عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 1,500 كرتون تمر للنازحين من محافظة ذمار إلى محافظة مأرب
الخميس 1440/3/14 هـ الموافق 2018/11/22 م واس
مأرب 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم, 1500 كرتون تمر بواقع 12 طنًا للنازحين من محافظة ذمار إلى محافظة مأرب ، استفاد من المساعدات 9,000 فرد، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3,000 طن.
وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في محافظاته دون تمييز كافة.
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15:10ت م
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