لندن 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واستراجعت أسعار النفط اليوم جراء البيانات التي تفيد بارتفاع مخزونات الخام الأمريكية إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2017 ما رجح وجود تخمة في المعروض العالمي.وانخفض خام القياس العالمي برنت 67 سنتا إلى 62.82 دولاراً للبرميل، بعد أن هبط دولاراً في وقت سابق من الجلسة.وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بأكثر من دولار قبل أن يقلص خسائره ليتم تداوله منخفضاً 49 سنتاً إلى 53.84 دولار للبرميل.// انتهى //15:11ت م0129