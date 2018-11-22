أبها 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسناقش المجلس المحلي بمحافظة خميس مشيط في جلسته التي عقدت في مقر المحافظة اليوم, برئاسة محافظ خميس مشيط خالد بن عبدالعزيز بن مشيط, عددًا من الموضوعات التنموية في المحافظة.وأوصى المجلس بمتابعة تنفيذ استكمال تنفيذ بعض الخدمات في عدد من أحياء المحافظة والنظر في أسباب تأخر إنجاز بعض المشروعات مثل خزان المياه ومستشفى خميس مشيط المركزي، إضافة إلى مناقشة تطوير السدود في المحافظة وطرحها المواقع المحيطة بها للاستثمار.من جهته, أوضح رئيس بلدية خميس مشيط الدكتور مسفر الوادعي أن هناك شراكة بين البلدية وجمعية التراث وهيئة تطوير منطقة عسير لإعداد دراسة لتطوير المنطقة المركزية بخميس مشيط، مشيرًا إلى أن الأنظمة البلدية الجديدة تشجع رجال الأعمال على إنشاء أبراج سكنية وتجارية على الطرق الرئيسة.// انتهى //15:13ت م0130