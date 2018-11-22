الاحساء 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساختتم المعهد الصناعي الثانوي الثالث بمحافظة الأحساء أمس، برنامج " المبادئ الأساسية في المهارات التقنية"، الذي شارك فيه 200 متدرباً من منسوبي الفرق التطوعية بالأحساء .وقُدمت خلال البرنامج دورات قصيرة مجانية في ثمانية تخصصات مهنية وتقنية شملت الكهرباء الإنشائية، السيارات، اللحام، التمديدات الصحية والسباكة، النجارة، التبريد والتكييف، الحاسب الآلي، الأمن والسلامة، استمرت ثلاثة أيام بالفترة المسائية من الساعة 4 عصراً إلى 7 مساءً بإجمالي 12 ساعة تدريب.وتهدف الدورات القصيرة إلى تقديم محتوى أساسي في التخصصات السابقة وتمكين المتدربين من اكتساب المبادئ الرئيسية في المهارات ذات العلاقة لتحقيق الجودة في أداء الفرق التطوعية وتعزيز قيمة العمل الاحترافي أثناء تنفيذ مهامها في مختلف الأعمال التطوعية في محافظة الأحساء.وأكد مدير المعهد المهندس عبدالرحمن الذكر الله، أن المعهد يحمل في رسالته وأهدافه البعد المجتمعي والمسؤولية المجتمعية وهذا البرنامج واحد من البرامج التي يسعى المعهد دائمًا لابتكارها وتفعليها على مستوى المجتمع بشكل عام والمؤسسات التطوعية بشكل خاص إيمانًا منه بأهمية الدور الذي تقدمه هذه المؤسسات الغير ربحية على مستوى الإنجاز والعمل وتقديم الخدمات المهنية، لافتا إلى أن أبواب المعهد مفتوحة لجميع الشراكات مع القطاع العام والخاص بما يعزز من ثقافة التدريب والمهنة والوصول إلى مجتمع مهني، وهذا البرنامج يمثل تفعيلًا لشراكة سابقة مع جمعية البر الخيرية بالأحساء والتي كان التدريب والتعليم من أولوياتها.وأشاد المهندس الظفر بالمشاركين في البرنامج ورغبتهم الجادة في اكتساب المهارات.وسّلم المهندس الذكر الله والمهندس الظفر في ختام البرنامج شهادات إتمام الدورات للمتدربين من منسوبي الفرق التطوعية الذين اكتسبوا المهارات الأولية في التخصصات الثمانية على أيدي مدربين مختصين وفي ورش ومعامل المعهد المجهزة بالمواد والأدوات والعدد اللازمة للحصول على التدريب المناسب.// انتهى //15:21ت م0132