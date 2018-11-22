إسلام آباد 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسأغلق مؤشر بورصة كراتشي كبرى أسواق الأسهم الباكستانية اليوم على تراجع بنسبة 1.32 % أي ما يعادل 545 نقطة، وأقفل عند مستوى 40874 نقطة.وبلغت كمية التداول 889191400 سهماً نفذت في 339 صفقة، ارتفعت خلالها القيمة السوقية لأسهم 84 شركة، وتراجعت قيمة أسهم 238 شركة، واستقرت قيمة أسهم 17 شركة.وسيطرت أسهم شركات المواد الكيميائية والاسمنت على التداول الإيجابي في البورصة.// انتهى //15:23ت م0133