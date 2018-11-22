القدس المحتلة 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساقتحمت مجموعات من عصابات المستوطنين اليهود اليوم، المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.وأفادت مصادر فلسطينية في القدس بان 50 مستوطناً اقتحموا المسجد الأقصى ونفذوا جولات مشبوهة في باحات ومرافق المسجد المبارك، واستمعوا الى شروحات حول أُسطورة الهيكل المزعوم قبل مغادرة المسجد من باب السلسلة.// انتهى //15:23ت م0135