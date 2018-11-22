مأرب 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم 1,300 كرتون تمر بواقع 10 طن و400 كيلو غرام للنازحين من محافظة ريمة إلى محافظة مأرب ، استفاد من المساعدات 7,800 فرد، من إجمالي المخصص للمحافظة والبالغ 3,000 طن.وتأتي هذه المساعدات في إطار الدعم المقدم من المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني للتخفيف من معاناته جراء الأزمة الإنسانية التي يمر بها.//انتهى//15:24ت م0136