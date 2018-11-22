الدمام 14 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 22 نوفمبر 2018 م واساحتفل المعهد التقني السعودي لخدمات البترول اليوم, بتخريج طلاب الدفعة التاسعة البالغ عددهم 1212 خريجًا، بدرجة الدبلوم، بحضور معالي المستشار لشؤون الشركات بوزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية الأستاذ عبدالرحمن بن محمد عبدالكريم، ورئيس كليات التميز عضو مجلس أمناء المعهد الدكتور فهد التويجري، ونائب رئيس شركة أرامكو السعودية لشؤون شركة نبيل الجامع، وعدد من منسوبي الشركات الداعمة والراعية للمعهد، وذلك في مقر المعهد بالدمام.وهنأ المدير التنفيذي للمعهد بسام بن أيوب البخاري الطلبة الخريجين، مثنيًا على ما قدموه من جهود أسهمت في تحقيق الإنجاز والأداء المميز، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مشوارهم العملي والمهني وخدمة الوطن في قطاعات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.وأضاف أن المعهد يحتفل بتخريج 1212 طالبًا من الدفعة التاسعة لدرجة الدبلوم، إلى جانب 131 خريجًا من برنامج شركة أرامكو السعودية، بالتزامن مع الذكرى العاشرة لتأسيس المعهد، لافتًا الانتباه إلى أن هذه الدفعة والدفعات السابقة من الطلبة الخريجين تمثل انعكاسًا واضحًا للإستراتيجية التي وضعتها حكومتنا الرشيدة - أيدها الله - في تنمية الشباب السعودي، ودعمهم لتلبية احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم والتأثير الإيجابي على حياتهم الاجتماعية، حيث يعد المعهد أحد المؤثرات الرئيسة التي تسهم في إعداد جيل من الشباب يملك قوة عاملة مؤهلة، مشيرًا إلى أن المعهد خرّج منذ تأسيسه أكثر من 6000 متدرب في قطاع الطاقة والبترول، وأن إجمالي الاستثمار في المعهد بلغ أكثر من 2.1 مليار ريال سعودي.وتضمن الحفل عرضًا مرئيًا عن المعهد وخدماته وأنشطته، وتكريم الفائزين بمسابقة المعهد للمهارات 2018، وتكريم الخريجين المتميزين والمتفوقين، إضافة إلى تكريم الشركات الراعية والداعمة للمعهد التقني السعودي لخدمات البترول.واختتم الحفل بمسيرة الطلبة الخريجين والتقاط الصور التذكارية.// انتهى //15:25ت م0138